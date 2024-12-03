Единый день сбора гумпомощи пройдет в Котельниках 4 декабря

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Гумпомощь соберут в Котельниках в рамках акции «Добрый Новый год». Мероприятие проведут 4 декабря.

Все желающие смогут поучаствовать в этом событии. Для этого в пункты сбора нужно принести сладкие подарки, игрушки, продукты, медикаменты, средства гигиены и детские вещи.

Посылки передадут детям из новых субъектов Российской Федерации, Курской, Белгородской областей и бойцам спецоперации.

Принимать помощь будут в Домах культуры «Белая Дача» и «Силикат». После завершения сбора гумгруз передадут в Региональный распределительный центр, а затем доставят адресатам.

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