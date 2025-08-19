Единый день приемов бойцов СВО и их семей пройдет в Подмосковье 22 августа

В общественных приемных партии «Единая Россия» в Московской области 22 августа пройдут встречи с участниками специальной операции и членами их семей, посвященные вопросам медицинского обеспечения. В рамках приемов желающие смогут узнать об организации лечения, прохождении реабилитации и диспансеризации, а также о получении необходимых лекарств и медицинского сопровождения детей.

Депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова обратила внимание на то, что подобные инициативы уже доказали свою эффективность.

«Каждые две недели мы проводим тематические приемы, на которых разбираем вопросы поддержки семей наших защитников. Реабилитация военнослужащих, помощь их родным — один из приоритетов народной программы „Единой России“. Чтобы вопросы решались оперативнее, на площадки партии мы приглашаем представителей регионального Минздрава, учреждений медицинской реабилитации и других профильных специалистов», — подчеркнула Полякова.

По ее словам, в рамках предыдущего единого дня приемов за помощью обратились 200 человек. Каждому из них оказали поддержку и содействие.

В рамках предстоящей акции жители Подмосковья смогут поговорить с депутатами разных уровней и профильными специалистами.

Дополнительная информация и запись доступны по номеру 8 (495) 106-05-50.