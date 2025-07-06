Единый день приема участников СВО и членов их семей прошел в Мытищах

Депутат Совета депутатов Вячеслав Муравьев и исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко провели в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей. Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с получением выплат и оформлением льгот.

Вячеслав Муравьев выслушал участников спецоперации и их родственников. По каждому обращению он дал подробные разъяснения и рекомендации.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый участник специальной военной операции и члены его семьи получали все положенные им выплаты и льготы в полном объеме. Мы понимаем, что в этой ситуации важно действовать оперативно и эффективно, поэтому стараемся оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — отметил депутат.

Напомним, что общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» работает в Мытищах по адресу: улица Мира, дом № 37.