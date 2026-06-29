Единую систему борьбы с дронами внедрят в России

Белоусов: в России внедряются мобильные огневые группы с дронами-перехватчиками

Во всех группировках войск Вооруженных сил России применяется эшелонированная система перехватчиков дронов, система противодействия БПЛА формируется в единый комплекс ПВО с множеством элементов. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

По его словам, ситуация в борьбе с БПЛА меняется очень стремительно.

«В войсках беспилотных систем воюют не расчеты, а подразделения. Например, подразделению ставится задача перерезать пути снабжения, изолировать район, они этим начинают заниматься. Эффективность применения дронов в три раза выше, чем у обычных расчетов», — объяснил министр.

Глава Минобороны отметил, что в войсках создается общая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.

«Начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, позволяющее определять цель на тактическом уровне, видеть обстановку, управлять боем и так далее», — заключил Белоусов.

Ранее министр назвал проект по внедрению ИИ в военную сферу приоритетным направлением.