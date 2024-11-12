Джонсон назвал условие для отправки британских военных на Украину

Джонсон: Британия может отправить войска на Украину, если Трамп урежет помощь

Если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование ВСУ, Великобритания может отправить на Украину свои войска, заявил бывший премьер Соединенного королевства Борис Джонсон. В интервью телеканалу GB News он рассказал, что Россия «оживает», чем якобы угрожает коллективной безопасности в Европе.

Джонсон добавил, что Запад поддерживает Украину именно исходя из этих соображений.

«Иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — заявил бывший премьер Британии.

Борис Джонсон хочет продолжения боевых действий на Украине, однако они рано или поздно прекратятся, отметил член британского парламента Найджел Фарадж. По его мнению, обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки.