Джареду Лето предложили выступить в России и отдать деньги на нужды СВО

Актеру, солисту группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето предложили выступить в России с гуманитарной миссией. Инициатором стал председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, его комментарий оказался в распоряжении 360.ru.

По мнению активиста, все заработанные деньги с концерта Лето стоит отдать на нужды спецоперации — на приобретение БПЛА и оборудования для бойцов. Такой поступок артиста станет достойным жестом поддержки и солидарности. «Ветераны России» уже направили Лето и его команде это предложение.

«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям», — подчеркнул Резяпов.

По его словам, концерты и шоу-программы требуют огромных расходов и выглядят неуместно, когда соотечественники жертвуют средства на СВО.

«В это непростое время важно, чтобы каждый шаг был направлен на помощь нашим защитникам и укрепление страны. Мы ожидаем, что Джаред Лето прислушается к нашему предложению и выступит в поддержку тех, кто сейчас на передовой», — добавил Резяпов.

Ранее Джаред Лето пообещал провести концерты в России. Он поблагодарил своих поклонников на русском языке.