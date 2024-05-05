«Дышит пещерной русофобией». Макрона уличили в претензии на лидерство в Европе | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 22:20 «Дышит пещерной русофобией». Макрона уличили в претензии на лидерство в Европе Лавров: Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией» в попытке стать лидером в Европе. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, расшифровку которого опубликовали на официальном сайте российского МИД.

Отвечая на вопрос о спецоперации и отношении к ней европейских лидеров, Лавров отметил, что в президенте Франции сохранились амбиции Наполеона, который видел в России прямую угрозу. Поэтому Макрон выступает с самых «яростных антироссийских позиций», претендуя на лидерскую роль Франции в Европе.

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«Не исключаю, что вот эта „пещерная“ русофобия, которой сейчас „дышит“ Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, „оседлав“ эту тему», — заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что «Запад врет», и в этом нет никаких сомнений.

По поводу саммита в Швейцарии Лавров заявил, что власти только на словах хотят пригласить Россию, а на деле планируют обсуждать «формулу мира Зеленского», которая не имеет отношения к реальности.