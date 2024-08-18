Двух жительниц Новой Таволжанки ранило при обстреле ВСУ

Гладков: в Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадали две женщины

Фото: РИА «Новости»

Под обстрелом ВСУ утром 18 августа оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Ранения получили две местных жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что у одной из пострадавших выявили баротравму и поверхностное осколочное ранение предплечья. Медпомощь женщине оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

«Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — добавил Гладков.

Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили три частных домовладения: в них выбило окна, посекло крыши и фасады.

Накануне при обстреле Шебекина минно-взрывные травмы и контузию получили три человека. Снаряд ВСУ попал в частный дом.

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте