Двух жительниц Новой Таволжанки ранило при обстреле ВСУ

Гладков: в Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадали две женщины

Под обстрелом ВСУ утром 18 августа оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Ранения получили две местных жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он уточнил, что у одной из пострадавших выявили баротравму и поверхностное осколочное ранение предплечья. Медпомощь женщине оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

«Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — добавил Гладков.

Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили три частных домовладения: в них выбило окна, посекло крыши и фасады.

Накануне при обстреле Шебекина минно-взрывные травмы и контузию получили три человека. Снаряд ВСУ попал в частный дом.