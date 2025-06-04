Двух женщин — агентов СБУ задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух женщин — агентов украинских спецслужб. О этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Одна из задержанных сливала противнику данные о военных объектах России, подчеркнули в ведомстве.

Вторая занималась тем, что по заданию куратора собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота: «осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ» этих данных.

Против обеих возбудили дела о госизмене в форме шпионажа (статья 275 Уголовного кодекса). Женщин заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«ФСБ обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность», — заключили в ЦОС.