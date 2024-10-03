Агентов ГУР Украины задержали в Калининграде за шпионаж и попытку выкрасть ребенка

ФСБ: в Калининграде задержали двух агентов ГУР Украины

В Калининграде задержали двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Задержанных заподозрили в шпионаже. Они также собирались выкрасть ребенка агента ГУР, который является гражданином России.

«Сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в Российскую Федерацию с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности», — рассказали в ФСБ.

В отношении агентов ГУР возбудили уголовное дело.

Ранее Верховный суд ЛНР вынес приговор украинцу Виктору Солдатко, которого признали виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Мужчина собирал сведения о дислокации ВС России в Новопсковском районе. Украинца приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.