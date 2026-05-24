Двух пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР доставят в Москву на лечение

Двух пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске эвакуируют в Москву на лечение. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщил ТАСС.
По его словам, такое решение приняли по результатам телемедицинских консультаций.
«Было принято решение об эвакуации двоих пострадавших при ударе укронацистов <…> в Старобельске на лечение в Москву в федеральные клиники», — сказал он.
Ранее стало известно, что иностранные журналисты приехали в ЛНР для освещения теракта украинских боевиков. В группу вошли представители СМИ из 19 стран мира. Их встретила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.
