Двух пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР доставят в Москву на лечение

Двух пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске эвакуируют в Москву на лечение. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщил ТАСС .

По его словам, такое решение приняли по результатам телемедицинских консультаций.

«Было принято решение об эвакуации двоих пострадавших при ударе укронацистов <…> в Старобельске на лечение в Москву в федеральные клиники», — сказал он.

Ранее стало известно, что иностранные журналисты приехали в ЛНР для освещения теракта украинских боевиков. В группу вошли представители СМИ из 19 стран мира. Их встретила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.