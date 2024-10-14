Двух граждан Грузии и Украины объявили розыск за подрыв Крымского моста

ТАСС: за теракт на Крымском мосту объявили в розыск граждан Грузии и Украины

По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко. Об этом сообщил ТАСС .

Согласно материалам уголовного дела, двух мужчин обвиняют по статьям о теракте, незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, а также в контрабанде взрывчатки. По версии следствия, они подорвали Крымский мост вместе с неустановленными соучастниками.

Ранее в совершении терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах обвинили руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Суд заочно арестовал его и объявил в розыск.

Причастность главы СБУ подтвердили результаты оперативно-разыскных мероприятий. По статье о совершении террористического акта, повлекшего гибель людей, Малюку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.