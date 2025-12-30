Дворянская елка впервые прошла в Воскресенске

Праздник состоялся 28 декабря в отреставрированном главном доме усадьбы Кривякино. В нем участвовали дети бойцов специальной военной операции.

Артисты театра-студии «Образ» показали юным зрителям спектакль «Неразменный рубль» по повести Николая Лескова. Ребята также поучаствовали в веселых русских играх и забавах. Каждый гость получил сладкий новогодний подарок.

Глава городского округа Алексей Малкин поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний.

«Забота о детях защитников — наша общая обязанность. Мы и дальше продолжим работу, чтобы их жизнь была наполнена радостью и благополучием», — сказал руководитель муниципалитета.

Ранее Алексей Малкин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и вручил подарок сыну участника СВО.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «Елку желаний» одним из знаковых событий года и пообещал исполнить мечты троих детей из региона.