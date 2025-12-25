Андрей Воробьев исполнит новогодние мечты 3 детей в рамках акции «Елка желаний»

В России проходит всероссийская акция «Елка желаний». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержит ее и подарит трем детям исполнение мечты.

Еще об одной мечте рассказал 11-летний Сережа из Солнечногорска. Он попросил на Новый год велосипед.

Одно из пожеланий оставил 13-летний Дима из Серпухова, который мечтает попробовать свои силы в роли машиниста поезда.

Перед началом заседания Государственного Совета глава региона снял с праздничной ели в Кремле три шара-открытки с детскими пожеланиями.

Третье письмо принадлежит самому юному участнику акции — четырехлетнему Вите из города Новоазовск в Донецкой Народной Республике — подшефной территории Подмосковья. Мальчик мечтает об игровом наборе «Щенячий патруль» с любимыми мультипликационными героями.

«Все взрослые, и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. „Елка желаний“ — одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, выполнить эту задачу властям Московской области помогает Дед Мороз.

Акцию проводят в России с 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и «Движение первых».

В этом году официальный старт благотворительной инициативе 3 декабря по традиции дал Владимир Путин.

Присоединиться к акции может любой желающий. Чтобы исполнить новогодние мечты детей, которым особенно нужна поддержка, достаточно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.