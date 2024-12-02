Двойника Жириновского нашли на СВО

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин нашел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) двойника умершего политика Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

На опубликованном видео боец практически в точности пародирует бывшего лидера Либерально-демократической партии. Он произнес речь, которая по смысловому наполнению и интонационно повторила манеру выступления основателя ЛДПР.

«В зоне СВО перерождение Жириновского, новый эпизод», — подписал публикацию парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил необычную точность прогнозов Жириновского. По его словам, причиной стал большой опыт политика и его личное бесстрашие высказывать соображения о будущем.