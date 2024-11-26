Двое волгоградцев похитили раненого бойца СВО и вымогали у него полтора миллиона рублей

Суд заключил под стражу подозреваемых в похищении бойца СВО в Волгограде

Фото: РИА «Новости»

Двое жителей Волгограда похитили участника специальной военной операции и вымогали у него крупную сумму денег. Подозреваемых задержали, суд отправил обоих в СИЗО, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что мужчины назначили бойцу встречу в поселке Городище. Один из злоумышленников остался в автомобиле, второй начал требовать у мужчины деньги.

Затем они силой заставили военного сесть в автомобиль, заблокировали двери и отобрали у него телефон. Подозреваемые пытались выехать за пределы поселка, но остановились на окраине, чтобы сменить номера на машине.

Участник СВО воспользовался случаем, сбежал и попросил помощи у прохожих. Злоумышленникам удалось скрыться, но правоохранители оперативно вычислили их личности, а затем задержали.

Оба мужчины останутся под стражей до 23 января 2024 года. В отношении подозреваемых возбудили два уголовных дела — по статье о похищении человека и о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее требовавшую деньги у другого участника боевых действий на Украине банду задержали на Камчатке. На преступную группировку вышли оперативники ФСБ. Фигуранты дела вынудили военного написать долговую расписку на крупную сумму денег.

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