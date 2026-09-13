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    Двое российских военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам для ЗАЭС

    Лихачев: при ударе ВСУ по бензовозам для ЗАЭС погибли двое российских военных

    Фото: РИА «Новости»

    Двое российских военных стали жертвами атаки боевиков ВСУ на бензовозы с дизельным топливом для Запорожской атомной электростанции. Также есть раненые, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

    «Киевские организаторы ударов совершили преступление, зная, что речь идет о доставке топлива, жизненно необходимого станции с учетом того, что почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения», — сказал он.

    Лихачев уточнил, что электроснабжение ЗАЭС осуществляется от линии «Ферросплавная-1». Линию «Днепровская» отремонтировали 23 июля, но к сети пока не подключили.

    «Киевский режим встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей станции в Европе с непредсказуемыми последствиями не только для близлежащих регионов», — добавил глава «Росатома».

    По словам Лихачева, «Росатом» ждет реакции МАГАТЭ с осуждением преступного акта боевиков ВСУ.

    Ранее украинские военные сорвали поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.