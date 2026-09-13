Двое российских военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам для ЗАЭС

Лихачев: при ударе ВСУ по бензовозам для ЗАЭС погибли двое российских военных

Двое российских военных стали жертвами атаки боевиков ВСУ на бензовозы с дизельным топливом для Запорожской атомной электростанции. Также есть раненые, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

«Киевские организаторы ударов совершили преступление, зная, что речь идет о доставке топлива, жизненно необходимого станции с учетом того, что почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения», — сказал он.

Лихачев уточнил, что электроснабжение ЗАЭС осуществляется от линии «Ферросплавная-1». Линию «Днепровская» отремонтировали 23 июля, но к сети пока не подключили.

«Киевский режим встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей станции в Европе с непредсказуемыми последствиями не только для близлежащих регионов», — добавил глава «Росатома».

По словам Лихачева, «Росатом» ждет реакции МАГАТЭ с осуждением преступного акта боевиков ВСУ.

Ранее украинские военные сорвали поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.