Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области

В Курской области два сотрудника полиции пострадали при наезде на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что число пострадавших и жертв украинских преступлений продолжает расти. ЧП с правоохранителями произошло днем понедельника, 17 ноября.

«Два сотрудника полиции, находясь в служебном автомобиле, наехали на взрывное устройство на трассе Дьяконово — Суджа», — написал глава региона.

Устройство сдетонировало. Мужчины получили травмы легкой степени тяжести, однако им потребовалась медицинская помощь, за которой они обратились в Курскую областную больницу.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов, а также склад сахарного комбината.