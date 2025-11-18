Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области
В Курской области два сотрудника полиции пострадали при наезде на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что число пострадавших и жертв украинских преступлений продолжает расти. ЧП с правоохранителями произошло днем понедельника, 17 ноября.
«Два сотрудника полиции, находясь в служебном автомобиле, наехали на взрывное устройство на трассе Дьяконово — Суджа», — написал глава региона.
Устройство сдетонировало. Мужчины получили травмы легкой степени тяжести, однако им потребовалась медицинская помощь, за которой они обратились в Курскую областную больницу.
Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов, а также склад сахарного комбината.