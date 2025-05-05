Дроны ВСУ убили трех человек при атаке автомобилей в курском приграничье

Хинштейн: дрон ВСУ убил двух сотрудниц агрохолдинга при ударе по машине

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали гражданские автомобили с мирными жителями в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он отметил, что один из дронов ударил по машине Lada Largus около села Щеголек Беловского районе. В салоне находились пять сотрудников агрохолдинга «Молочник». В результате воздушной атаки погибли две женщины.

Один мужчина и еще двое пассажирок получили ранения. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу для оказания помощи.

Еще один прилетевший беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Званное Глушковского района. Водитель транспортного средства погиб на месте от полученных ранений.

Временно исполняющий обязанности губернатора призвал жителей Курской области сохранять максимальную бдительность и осторожность.

О начавшейся атаке украинских беспилотников жителей предупредил глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. Он подчеркнул, что дроны нанесли серию ударов по автомобильной дороге между селом Щеголек и деревней Саморядово. Руководитель муниципалитета призвал людей временно отказаться от поездок по этому маршруту.