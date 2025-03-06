Двое мирных жителей Харьковской области спасли жизнь раненого бойца

В Харьковской области двое мирных жителей Владимир и Геннадий оказали первую помощь раненому российскому солдату и помогли ему эвакуироваться к своим. Боец пострадал при обстреле со стороны ВСУ.

Мужчины фактически спасли жизнь военного. Сейчас Владимир и Геннадий находятся в России — они решили не возвращаться обратно, пока не закончится активная фаза боевых действий. Представители ВГА Харьковской области поддержали спасителей, которые чудом выжили под постоянными обстрелами украинских боевиков.

Сам раненый боец с позывным Романтик еще недавно помогал выводить мирных жителей из зоны боевых действий. О нем рассказывали харьковчане, которых в этом году эвакуировали из Двуречной.

У этой истории положительный финал — все выжили, проявив взаимовыручку и человечность.

В конце февраля в Часовом Яре десантники проявили мужество и героизм. Рискую жизнями, бойцы перенесли раненого механика-водителя в безопасное место и отбились от роя атакующих дронов.