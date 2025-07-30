Двое детей пострадали при обстреле ВСУ детской площадки в Васильевке

«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — отметил глава области.

Он добавил, что детей с осколочными ранениями доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Балицкий подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность повторных ударов.

Тем временем люди, проживающие на подконтрольных киевскому режиму территориях, начали объединяться для борьбы с принудительной мобилизацией. Мирные жители Херсонской и Запорожской областей объединяются в микрогруппы и не дают сотрудникам ТЦК бусифицировать мужчин.