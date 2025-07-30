ТАСС: жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

Люди, проживающие на территориях подконтрольных киевскому режиму, начали объединяться, чтобы бороться с принудительной мобилизацией. Так действуют мирные жители Херсонской и Запорожской областей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказал собеседник агентства.

На этих территориях мирные жители формируют гражданские союзы, чтобы противостоять военкомам. Там сотрудники ТЦК уже сбавили темпы насильственной мобилизации населения, опасаясь, в том числе, и ударов по зданиям центра.

Собеседник агентства отметил, что в этих областях также присутствует полный набор преступлений, совершаемых украинскими военкомами при мобилизации. Речь идет о насилии, коррупции и превышении полномочий.

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