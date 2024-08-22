Движение по Крымскому мосту восстановили

На Крымском мосту наблюдаются очереди из автомобилей, так как его работу временно останавливали. Движение возобновили через 45 минут, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе.

Мост закрыли для транспорта примерно в 10:36 по московскому времени. По состоянию на 14:00, в очереди со стороны Тамани стояли 70 автомобилей, а со стороны Керчи — 855 машин. Время ожидания составляет порядка трех часов, сообщил RT.

Ранее перерыв в работе Крымского моста случался 3 августа. Утром движение на переправе остановили на несколько часов, в очередь выстроились 1310 машин. Водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Время ожидания составляло более трех часов.