Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия

Транспорт по Крымскому мосту пустили после небольшого перерыва утром 3 августа

Движение машин по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе.

Проезд временно закрыли 3 августа около 06:15. Автомобилистов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя почти два часа движение восстановили.

По данным на 08:00, в очереди со стороны Тамани находятся 1310 машин. Время ожидания составляет более трех часов.

«В очереди со стороны Керчи находится 470 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов», — уточнили в информационном центре.

Ранее Крымский мост перекрывали после объявления воздушной тревоги в Севастополе. Тогда движение на переправе восстановили через девять минут.