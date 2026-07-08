Движение на выезде из Ярославля остановили из-за беспилотной опасности

В Ярославской области перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале .

Причиной стала объявленная беспилотная опасность. Движение остановили на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении. Он рекомендовал выбирать маршруты в обход этого участка.

Жителям области посоветовали покинуть открытые участки и укрыться в зданиях. В помещениях необходимо зашторить окна и отойти от них на безопасное расстояние.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника летевших в направлении Москвы.