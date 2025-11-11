Движение «Молодая гвардия» в Балашихе отметило 20-летие

В Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». С праздником активистов движения поздравил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, который вручил благодарственные письма одиннадцати наиболее активным волонтерам.

Среди награжденных была и девятнадцатилетняя Виктория Зуева, занимающаяся волонтерской деятельностью с 2020 года. Недавно Виктория вернулась из Мариуполя, куда вместе с единомышленниками доставила гуманитарный груз. Помимо этого, она активно участвует в плетении маскировочных сетей и изготовлении окопных свечей для поддержки участников специальной военной операции. Виктория занимает должность заместителя руководителя молодогвардейцев Балашихи.

«Волонтер — это прежде всего готовность делиться своим временем и возможностями, ничего не прося взамен. Истинная основа волонтерства — это самореализация и саморазвитие через бескорыстную помощь, за что и выражаю всем вам сегодня слова благодарности», — отметил Тарас Ефимов в ходе церемонии награждения.

Активисты «Молодой гвардии» Балашихи оказывают помощь участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Они поддерживают участников СВО, организуют экологические акции, марафоны и флэшмобы, приуроченные к важным государственным праздникам.