Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на Запорожскую область
При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Запорожскую область пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
ВСУ ударили по Васильевскому муниципальному округу.
«Атака произошла, когда женщины были во дворе своего дома в селе Подгорное. Одна из женщин получила множественные осколочные ранения, она госпитализирована в хирургическое отделение», — уточнил Балицкий.
Вторая пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Утром 19 августа ВСУ ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы селе Новая Таволжанка. Минимум один человек пострадал, ему оказали необходимую помощь.