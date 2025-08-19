Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на Запорожскую область

При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Запорожскую область пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале .

ВСУ ударили по Васильевскому муниципальному округу.

«Атака произошла, когда женщины были во дворе своего дома в селе Подгорное. Одна из женщин получила множественные осколочные ранения, она госпитализирована в хирургическое отделение», — уточнил Балицкий.

Вторая пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Утром 19 августа ВСУ ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы селе Новая Таволжанка. Минимум один человек пострадал, ему оказали необходимую помощь.