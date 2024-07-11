Дрон ударил по грейдеру в Белгородской области

Украинские боевики ударили с помощью беспилотников по двум селам Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что дроны сбросили на село Демидовка два взрывных устройства. В результате в двух домах выбило окна, осколками посекло легковой автомобиль.

В селе Репяховка БПЛА повредил кабину грейдера. Находящийся внутри машинист не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по машине на дороге Байцуры — Грузское и по автомобилю в селе Богун-Городок. Из-за атаки пострадали оба водителя, а транспортные средства сгорели дотла. Мужчины получили контузии и ранения.