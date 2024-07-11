Дрон ударил по грейдеру в Белгородской области

Украинские боевики ударили с помощью беспилотников по двум селам Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дроны сбросили на село Демидовка два взрывных устройства. В результате в двух домах выбило окна, осколками посекло легковой автомобиль.
В селе Репяховка БПЛА повредил кабину грейдера. Находящийся внутри машинист не пострадал.
Ранее ВСУ ударили по машине на дороге Байцуры — Грузское и по автомобилю в селе Богун-Городок. Из-за атаки пострадали оба водителя, а транспортные средства сгорели дотла. Мужчины получили контузии и ранения.
Мытищинские судомоделисты победили на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Российский постпред при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химическом оружии
Появилось видео задержания террориста, готовившего нападение на храм в Адыгее
Две европейские страны необычным способом выразят протест Орбану
Вывод ценных российский бумаг из Казахстана назвали плюсом для Мосбиржи
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте