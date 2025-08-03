Две точки взлета дронов ВСУ «Баба-яга» уничтожили у Григоровки

Два пункта управления дронов ВСУ обнаружили у Григоровки. Артиллеристы уничтожили позиции противника, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЮВО.

«В ходе разведки лесопосадок в районе населенного пункта Григоровка подразделениями <…> было обнаружено место взлета и место укрытия расчета вражеского БПЛА „Баба-яга“», — отметили в сообщении.

После получения разведывательных данных бойцы расчетом орудия «Нона-С» ликвидировали позицию противника. За сутки на Краснолиманском направлении украинские войска потеряли два пункта управления дронов ВСУ.

Вторую точку взлета беспилотников ВСУ выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки одним ударом ликвидировал вражеский дрон вместе с укрытием.

В Минобороны ранее сообщили, что за сутки российские силы ПВО сбили 338 БПЛА и управляемую авиационную бомбу.