Две смены в оздоровительном лагере организуют для детей бойцов СВО во Фрязине

Глава городского округа Дмитрий Воробьев провел традиционное рабочее совещание с сотрудниками администрации и профильными службами. Одной из основных тем обсуждения стала социальная поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Дмитрий Воробьев отметил, что помощь бойцам СВО является безусловным приоритетом в работе администрации. Вопросы своевременных выплат всех полагающихся льгот и пособий находятся на особом контроле. За прошедший год четверо фрязинских бойцов прошли курс в Центре реабилитации «Ясенки».

«Отдельно проводим мониторинг ситуации, какие льготы предоставляются детям наших бойцов на базе образовательных учреждений. Сегодня у нас 123 ребенка участников СВО, мы постоянно с ними на связи», — отметил глава Фрязина.

Кроме льгот на родительскую оплату и питание, для детей бойцов СВО ежегодно устраивают летний отдых. В 2025 году будут организованы две смены в региональном оздоровительном лагере и одна массовая смена в муниципальном лагере дневного пребывания на базе средней школы № 2.