Две электроподстанции получили повреждения в Сумах

Депутат Рады Рябченко рассказал о повреждении двух электроподстанций в Сумах

Две электроподстанции в Сумах получили повреждения. Об этом рассказал депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко в комментарии телеканалу «Киев 24».

Он подчеркнул, что по объектам энергетической инфраструктуры было два попадания.

«На данный момент Сумы частично без света. Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область», — подчеркнул он.

Компания «Сумыоблэнерго» сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры. Без света остались жители Сумского, Конотопского и Ахтырского районов. Специалисты компании смогли частично восстановить энергоснабжение.

Сумская горадминистрация также сообщала, что все городские объекты водоканала остались без электричества после авиаударов.

Как сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, Евросоюз поможет Украине закупить оружие. На эти цели властям республики направили 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов.