Два жителя ЛНР погибли после сброса взрывчатки ВСУ на трассу

Пасечник: в ЛНР при атаке ВСУ на дорогу погибли два человека

Украинские военные при помощи БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одну из оживленных дорог в Луганской Народной Республике, два человека при взрыве погибли. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался убрать. Произошел взрыв, два человека погибли. Приношу соболезнования родным и близким», — заявил глава республики.

По его словам, ЧП произошло на трассе в сторону Ростовской области.

Пасечник уточнил, что до завершения инженерно-саперных работ движение автотранспорта ограничили между городом Ровеньки и поселком Должанским.

«При обнаружении взрывного устройства не приближайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать. Сообщайте об этом по номеру 109», — заключил он.

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