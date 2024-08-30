Два жителя Белгородской области получили ранения при атаке ВСУ

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на село Петровка ранения получили два мирных жителя

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки украинских дронов на село Петровка Белгородской области ранения получили два местных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу жителя села Петровка с ссадинами на бедре, спине и голове, у него закрытая черепно-мозговая травма. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», — написал он.

Также под атаку БПЛА попал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который выехал в Петровку на осмотр места удара дронов.

«Врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей головы, обоих предплечий, рук и живота, а также минно-взрывную травму. Для исключения осколочного ранения глазницы его отправят на консультацию к офтальмологу в областную клиническую больницу», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области в ночь на 30 августа.

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