Два взрыва прогремели в небе над Раменским

Жители Раменского сообщили, что услышали два громких взрыва подряд над городом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Предположительно, они слышали работу ПВО, сбивающей вражеские беспилотники.

В это же время, по данным Росавиации, аэропорт Жуковский уже в третий раз с начала суток временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Приостановлена работа и в аэропорту Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за час системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

До этого Минобороны сообщало, что за ночь в небе над Московским регионом уничтожили 35 вражеских дронов, а всего над Россией (за минувшую ночь) — 105.