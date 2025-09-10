Два ветерана СВО из Люберец начали обучение по программе «Герои Подмосковья»

В Мастерской управления «Сенеж» стартовала масштабная региональная программа «Герои Подмосковья». К обучению приступили и члены отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах Кирилл Соснин и Алексей Калугин.

Всего годовую программу пройдут 70 человек. Все они выполняли боевые задачи в зоне спецоперации, имеют воинские заслуги и государственные награды.

В числе участников программы и Герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов Мужества Кирилл Соснин. Его наставником стал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Кирилл рассказал, что о программе он узнал от своих товарищей и решил подать заявку.

«Мне кажется, что это хороший социальный лифт на гражданке для ветеранов спецоперации. Я, например, уже сейчас по приглашению администрации Люберец занимаю должность директора спортшколы олимпийского резерва. Хочу перенять опыт, чтобы в дальнейшем использовать его в муниципальной службе», — поделился Кирилл Соснин.

Отметим, что региональную образовательную программу для бойцов спецоперации разработали совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участники пройдут четыре очных модуля — по 11 дней каждый. Главная цель программы — подготовка высококвалифицированных кадров из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти и в коммерческих организациях региона.