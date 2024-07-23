Два украинских дрона сбили под Луганском

РИА «Новости»: система ПВО сбила в ЛНР два дрона самолетного типа

В Луганске сработала система противовоздушной обороны. Местные жители слышала два взрыва — силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре.

«Два БПЛА самолетного типа сбиты», — уточник собеседник агентства.

Взрывы прогремели в регионе около 10:30. Информация о разрушениях и пострадавших после падения обломков дронов не поступала.

Ранее украинские дроны атаковали паром в порту «Кавказ». Один человек погиб, пятеро пострадали. После удара по судну начался пожар. На место ЧП прибыли экстренные службы.