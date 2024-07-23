Два украинских дрона сбили под Луганском

В Луганске сработала система противовоздушной обороны. Местные жители слышала два взрыва — силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре.
«Два БПЛА самолетного типа сбиты», — уточник собеседник агентства.
Взрывы прогремели в регионе около 10:30. Информация о разрушениях и пострадавших после падения обломков дронов не поступала.
Ранее украинские дроны атаковали паром в порту «Кавказ». Один человек погиб, пятеро пострадали. После удара по судну начался пожар. На место ЧП прибыли экстренные службы.
Ансамбль Коломенской филармонии выступил в парке «Кривякино» в Воскресенске
Более 12 километров дорог отремонтируют в 3 округах Подмосковья этим летом
Конкурс инклюзивных бизнес-проектов начался в Подмосковье
Кремль пригрозил ответом на перечисление Украине доходов от российских активов
Новый арт-объект появится на бульваре Победы в Белоозерском
Школу на 1375 мест под Солнечногорском достроят к 1 сентября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте