Два украинских беспилотника уничтожили в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО», — написал он.
По словам губернатора региона, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте.
Украинские беспилотники неустановленного типа пытались атаковать Ростовскую область ранним утром 11 октября. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре дрона ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
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