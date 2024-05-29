Два украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли с 13:00 до 14:00. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.
Ночью 29 мая в регионе ликвидировали семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и один беспилотник. Незадолго до полуночи в Белгородской области зазвучали сирены ракетной опасности.
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