Два украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли с 13:00 до 14:00. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Ночью 29 мая в регионе ликвидировали семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и один беспилотник. Незадолго до полуночи в Белгородской области зазвучали сирены ракетной опасности.

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