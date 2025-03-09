Два тяжелых гексакоптера ВСУ, бомбивших детский сад, сбили над Часовым Яром

Оператор БПЛА Тони: над Часовым Яром сбили два дрона «Баба-яга»

В небе над Часовым Яром в Донецкой Народной Республике сбили два тяжелых беспилотника ВСУ типа «Баба-яга». Об этом рассказал РИА «Новости» оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони.

«Пара тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“ проводили разведку и сбрасывали бомбы в районе детского сада в Часовом Яру», — сообщил агентству Тони.

Наблюдатели с земли смогли обнаружить их, подняли в воздух FPV-дроны. Они уничтожили сначала один, а затем и второй гексакоптер.

В начале марта ВСУ начали подтягивать дополнительные резервы в Часов Яр. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, городские бои продолжаются, продвижение ВС России на данном участке фронта не останавливается.

В конце января российские военные установили контроль над значительной частью города Часов Яр в ДНР.