Два ребенка пострадали при атаке ВСУ в Шебекине

ВСУ в очередной раз атаковали город Шебекино. В результате удара пострадали два 10-летних мальчика, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из детей получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители сами привезли сына в районную больницу.

Второго мальчика доставили бойцы самообороны. Врачи предварительно диагностировали у него баротравму.

«Для дальнейшего обследования и лечения обоих детей бригада скорой помощи доставит в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона.

В городе Грайвороне FPV-дрон ударил рядом с многоквартирным домом. Местный житель получил ранения шеи, грудной клетки и ног. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам. Также в квартире пострадавшего выбило стекла.

Ранее украинские боевики совершили ракетный обстрел поселка Маслова Пристань Шебекинского округа. Жертвами атаки стали три человека, еще одного госпитализировали в ранением.