В Горловке от удара ВСУ погибли четыре человека, двое из которых дети

В ДНР от удара ВСУ в Горловке погибли четыре человека, двое из них — дети. Об этом в телеграм-канале написал глава городского округа Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения», — написал он.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Курской области погибла мирная женщина при ударе ВСУ. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, украинские военные атаковали частный дом в селе Марково Глушковского района.

В огороде были мирные люди. В итоге одна из женщин получила слишком серьезные ранения. Также пострадали еще два человека — пожилая семейная пара. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины проникающее осколочное ранение головы, у женщины — проникающее ранение груди и живота.