Два пассажирских автобуса пострадали от атаки ВСУ в Горловке

Два пассажирских автобуса получили повреждения после атаки ВСУ в Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в телеграм-канале .

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Горловке повреждены два пассажирских автобуса», — написал он.

Кроме того, в результате удара БПЛА в Никитовском районе Горловки пострадали здание учебного заведения и автобус, в Калининском районе повреждения получила машина одного из коммунальных предприятий.

Накануне Приходько сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Горловке пострадали пять человек.

До этого девять мирных жителей получили ранения при украинских атаках в Белгородской области. В селе Белянка Шебекинского округа БПЛА ВСУ ударили по предприятию, в поселке Маслова Пристань вражеский дрон атаковал грузовую машину.