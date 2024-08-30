Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при очередной атаке ВСУ

Гладков: при атаке ВСУ на Октябрьский и Дунайку пострадали два мирных жителя

Украинские националисты в очередной раз нанесли удар по населенным пунктам Белгородской области, ранения получили два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела в поселке Октябрьский Белгородского района ранения получили женщина и мужчина. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в областную клиническую больницу с различными осколочными ранениями», — написал он.

Также повреждения получили остекление, фасад и кровля торгового объекта. Одна легковая машина сгорела, еще четыре посекли осколки.

«В селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал ГАЗель. В автомобиле выбиты стекла и пробита крыша. Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее при обстреле села Петровка Белгородской области также пострадали два человека.