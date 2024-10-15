Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области

Гладков: два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки ВСУ

Украинские боевики атаковали Белгородский район. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель», — написал он.

Пострадавшего с тяжелыми осколочными ранениями ног передали бригаде медиков. Его госпитализируют в городскую больницу.

В поселке Октябрьский на жилой дом с беспилотника сбросили взрывчатку. Пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями также госпитализировали. Повреждения получили два частных дома и грузовик.

Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Красный Октябрь. В одном из частных домов выбило окна. Еще в одном осколками посекло забор. Повреждения получили восемь автомобилей.

Накануне в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Белгородском районе погиб один мирный житель. Еще два человека получили ранения.