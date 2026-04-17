Два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

При ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«Ночью из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы № 2 города Белгорода бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское», — написал он.

Врачи диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

В Корочанском округе в селе Мелихово ранения получила женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной и баротравмой. Позже пострадавшую отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Шебекине под удар попал коммерческий объект. В селе Никольское Белгородского округа дрон нанес удар по автобусу. Водитель успел выскочить, машина сгорела.

Всего прошедшей ночью средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника над регионами России.