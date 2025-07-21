Два мирных жителя Белгородской области пострадали из-за атаки ВСУ

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В районе села Щетиновка БПЛА ударил по «Газели», пострадал водитель.
«Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.
В селе Тогобиевка Валуйского округа из-за атаки украинского дрона на частный дом пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшую передал бригаде скорой помощи глава поселения. Женщину госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.
В ночь на 21 июля ВСУ атаковали дронами столичный регион. Обломки БПЛА упали в районе поселка Киевский.
В Шереметьево ввели ограничения полетов из-за плана «Ковер»
Безопасность дорожного движения обеспечат у храма в микрорайоне Павлино в Балашихе
Задымление произошло в отделении реанимации больницы в Москве
Потоп в подмосковном ЖК попал на видео
Забег клуба «5 верст» прошел в Пестовском парке в Балашихе
Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте