Два мирных жителя Белгородской области пострадали из-за атаки ВСУ

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В районе села Щетиновка БПЛА ударил по «Газели», пострадал водитель.

«Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.

В селе Тогобиевка Валуйского округа из-за атаки украинского дрона на частный дом пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшую передал бригаде скорой помощи глава поселения. Женщину госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

В ночь на 21 июля ВСУ атаковали дронами столичный регион. Обломки БПЛА упали в районе поселка Киевский.