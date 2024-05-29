Два корпуса сельхозпредприятия получили повреждения при атаке ВСУ Белгородской области

Украинские боевики атаковали село Грузское Борисовского района. Никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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По его словам село находится под обстрелом и атакой дронов. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет. Однако в результате прилета снарядов повреждения получили линии газового и электроснабжения. Пострадали два корпуса сельскохозяйственного предприятия.
«Также в результате сброса взрывного устройства загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия», — подчеркнул он.
Специалисты на местах приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Минобороны.