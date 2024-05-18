Два энергообъекта получили повреждения на Украине | 360°

18 мая 2024, 11:11
Два энергообъекта получили повреждения на Украине
«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры
Два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине в ночь на 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — указали в энергетической компании.
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Никто не пострадал. В «Укрэнерго» уточнили, что потребители не были обесточены. О каком именно объекте идет речь — не сказано.
До этого стало известно о повреждении энергообъекта в Винницкой области. Без света остались 23 тысяч абонентов в четырех населенных пунктах.
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