Два энергообъекта получили повреждения на Украине | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 11:11 Два энергообъекта получили повреждения на Украине «Укрэнерго» сообщило о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине в ночь на 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — указали в энергетической компании.

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Никто не пострадал. В «Укрэнерго» уточнили, что потребители не были обесточены. О каком именно объекте идет речь — не сказано.

До этого стало известно о повреждении энергообъекта в Винницкой области. Без света остались 23 тысяч абонентов в четырех населенных пунктах.