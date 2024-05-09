Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью | 360°

09 мая 2024, 22:27
Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили два дрона над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«С 20:30 до 21:40 по московскому времени пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в ведомстве.
Реклама
Днем 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Таким образом, российские военные за сутки предотвратили атаку шести дронов со стороны ВСУ.
Также в четверг украинские боевики атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Они использовали дрон-камикадзе. В результате взрыва в населенном пункте никто не пострадал.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама