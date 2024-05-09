Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 22:27 Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили два дрона над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20:30 до 21:40 по московскому времени пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в ведомстве.

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Днем 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Таким образом, российские военные за сутки предотвратили атаку шести дронов со стороны ВСУ.

Также в четверг украинские боевики атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Они использовали дрон-камикадзе. В результате взрыва в населенном пункте никто не пострадал.