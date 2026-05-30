Двое мужчин погибли при ударе FPV-дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Два мирных жителя погибли при ударе FPV-дрон по автомобилю в Белгородской области. Еще два человека получили ранения, сообщил в телеграм-канале оперштаб региона.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — отметили в сообщении.

Из-за детонации машина загорелась. Еще двоих мужчин скорая помощь доставила в городскую больницу Белгорода. Медики диагностировали акубаротравму и осколочное ранение шеи.

Накануне в результате атаки со стороны ВСУ на село Головчино Грайворонского округа пострадала мирная жительница. FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

В ночь на 29 мая ВСУ массированно атаковали Волгоградскую область. Под удар украинских беспилотников попал многоквартирный жилой дом.